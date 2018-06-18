Пятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 18 июня

Сегодня, 18 июня, будут сыграны еще три встречи стартового тура групповой стадии Чемпионата Мира в России.

Первыми на поле "Нижнего Новгорода" сыграют сборные Швеции и Южной Кореи. Следом в Сочи Бельгия стартует на ЧМ игрой с Панамой. А завершат программу игрового дня в Волгограде Тунис и Англия, прогноз на игру которых уже сделал Жозе Моуринью.

В свою очередь Лионель Месси уже требует изменений в составе сборной Аргентины перед игрой с Хорватией.

На клубном уровне сегодня может быть официально закрыт переход Милана Баделя из "Фиорентины" в "Зенит".

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