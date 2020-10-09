Пятый футболист "Интера" заразился коронавирусом

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Пятый футболист "Интера" заразился коронавирусом

Ещё один игрок миланского "Интера" сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось о заражении Милана ШкриньяраАлессандро БастониРоберто Гальярдини и Раджи Наингголана.

Пятым футболистом "нерадзурри" с COVID-19 стал вратарь Йонуц Раду.

17 октября "Интер" должен встретиться с "Миланом", но, учитывая эпидемиологическую ситуацию в обеих командах, проведение дерби находится под вопросом.

Не пропустите: В "Милане" новый случай заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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