Пятый игрок "Марселя" заразился коронавирусом
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в "Марселе" ухудшается, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, COVID-19 обнаружили у пятого футболиста провансальской команды.
Новым инфицированным оказался полузащитник Димитри Пайе.
Ранее стало известно о заражении Стива Манданда, Жордана Амави, Валентена Ронжье и Максима Лопеса.
Из-за вспышки коронавируса было принято решение перенести запланированный на сегодня матч "Марселя" против "Сент-Этьена".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13