Пятый игрок "Марселя" заразился коронавирусом

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Пятый игрок "Марселя" заразился коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в "Марселе" ухудшается, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, COVID-19 обнаружили у пятого футболиста провансальской команды.

Новым инфицированным оказался полузащитник Димитри Пайе.

Ранее стало известно о заражении Стива Манданда, Жордана АмавиВалентена Ронжье и Максима Лопеса.

Из-за вспышки коронавируса было принято решение перенести запланированный на сегодня матч "Марселя" против "Сент-Этьена".

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