Пюэль: "Если бы "Лестер" остался в полном составе, думаю, победил бы"

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Пюэль: "Если бы "Лестер" остался в полном составе, думаю, победил бы"

Наставник "Лестера" Клод Пюэль прокомментировал ничью с "Челси" (0:0).

"У "Челси" были моменты в первом тайме, но в конце концов мы заслужили этот результат, потому что у нас тоже было много шансов. Мы потеряли два очка. Для нас матч сложился хорошо, мы показали высокий уровень, выглядели здорово, и если бы остались в полном составе, думаю, победили бы.

Футболисты "Челси" выглядели немного уставшими, но мы хорошо играли в пас и здорово двигались. Невероятно, что мы показывали такой уровень в игре с "Челси". Нам противостоял отличный соперник, но сейчас у нас есть небольшое чувство разочарования.

Что касается будущего Махреза, то сегодня можно было увидеть, что он получает удовольствие от своей игры, он всем доволен, и в матчах, и на тренировках. Вокруг игроков очень много спекуляций, но мы, естественно, тоже им очень довольны и хотим удержать своего лучшего футболиста" - приводит слова Пюэля BBC.

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Лестер". | http://soccernews.ru

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