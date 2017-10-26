Пюэль хочет видеть в "Лестере" Бен-Арфа

"Лестер" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Хатему Бен-Арфа, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести или арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Видеть игрока в составе "лис" хочет новый главный тренер команды Клод Пюэль. Ранее наставник работал с хавбеком в "Ницце".

В этом сезоне 30-летний Бен Арфа не провел за ПСЖ ни одного матча.

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