Известный французский тренер Клод Пюэль может возглавить "Лестер", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "лис" рассматривает вариант с приглашением 56-летнего специалиста на пост наставника, который стал вакантным после увольнения Крэйга Шекспира.

Напомним, что последним клубом Пюэля был "Саутгемптон", который он покинул в июне этого года.

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