Пюэль отметил важность Махреза для "Лестера"

Наставник "Лестера" Клод Пюэль лестно отозвался о хавбеке команды Рияде Махрезе.

"Рияд - очень талантливый игрок. Он важная часть команды. Важно, чтобы он наладил взаимопонимание с другими футболистами клуба. Это самое главное на данный момент. Если это случится, то это принесет команде только пользу" -приводит слова Пюэля Talksport.

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