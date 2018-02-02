Пюэль прокомментировал ситуацию с Махрезом

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Пюэль прокомментировал ситуацию с Махрезом

Наставник "Лестера" Клод Пюэль высказался о ситуации с хавбеком команды Риядом Махрезом.

"Надеюсь, Махрез очистит свой разум и вернется к нам. Думаю, его место рядом со своими товарищами по команде. Эту ситуацию мы не будем обсуждать публично. Важно оставаться едиными и фокусироваться на предстоящих матчах" - приводит слова Пюэля твиттер клуба.

Напомним, что Махрез пропустил несколько тренировок команды после того, как сорвался его трансфер в "Манчестер Сити".

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