Пюэль требует сократить число нападающих в "Лестере"

Наставник "Лестера" Клод Пюэль анонсировал продажу футболистов.

"Я уже говорил, что у нас слишком много форвардов. Нужно создать хороший баланс, дать игровую практику всем футболистам. У нас шесть нападающих! Необходимо до конца трансферного окна разобраться с этим вопросом.

Посмотрим, смогут ли некоторые футболисты найти себе новые команды. Мы обсудим этот вопрос с самими игроками" - приводят слова Пюэля английские СМИ.

Читайте также: Агент: "ЦСКА пока не вел с "Лестером" переговоры по трансферу Мусы". | http://soccernews.ru