Пюэль требует сократить число нападающих в "Лестере"

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Пюэль требует сократить число нападающих в "Лестере"

Наставник "Лестера" Клод Пюэль анонсировал продажу футболистов.

"Я уже говорил, что у нас слишком много форвардов. Нужно создать хороший баланс, дать игровую практику всем футболистам. У нас шесть нападающих! Необходимо до конца трансферного окна разобраться с этим вопросом.

Посмотрим, смогут ли некоторые футболисты найти себе новые команды. Мы обсудим этот вопрос с самими игроками" - приводят слова Пюэля английские СМИ.

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