Пюэль: "Ван Дейк обладает всеми качествами, чтобы стать лучшим защитником мира"

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Пюэль: "Ван Дейк обладает всеми качествами, чтобы стать лучшим защитником мира"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль поделился мнением о перспективах своего бывшего подопечного, защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, которого купил "Ливерпуль".

"Он один из лучших защитников в мире уже сейчас и обладает всеми качествами, чтобы стать абсолютно лучшим. Его трансфер - настоящая удача для "Ливерпуля". В начале сезона ему пришлось нелегко, ведь он так хотел сменить клуб. Сейчас же он обязательно выйдет на свой уровень" - цитирует Пюэля The Independent.

Напомним, что "Ливерпуль" заплатил за ван Дейка 85 миллионов евро.  

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