Пюигренье: "Фанаты "Зенита" - расисты"

Экс-игрок "Зенита" Себастьян Пюигренье высказался о расизме среди фанатов клуба.

"Когда я перешел в "Зенит", то там не было ни одного черного. Это меня не удивило ведь я помню матч "Зенита" против "Марселя" в Лиге Европы. Тогда Джибриля Сиссе и Шарля Каборе забросали бананами и кричали в их адрес звуками обезьян. Судя по всему, через 10 лет ситуация не изменилась.

Вспоминается игра с "Тереком", я был на трибунах. По стадиону началось уханье, когда на табло появилась фото чернокожего футболиста. Такое поведение отвратительное. Выступая за "Зенит", вы понимаете, что черных здесь не ждут с распростертыми объятиями, а выглядит всё так, будто никаких проблем нет. Фанаты "Зенита" - расисты, глупо это отрицать", - приводит слова Пюигренье So Foot.

Напомним, что Пюигренье выступал за "Зенит" с 2008 по 2012 год. Однако большую часть времени он провел в арендах в "Болтоне" и "Монако".

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