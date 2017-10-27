Пьюлис: "Манчестер Сити" лучшие не только в Англии, но и в Европе"

Наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис прокомментировал предстоящую игру против "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" - особенная команда. Они очень сильны. Они лучшие не только в Англии, но и в Европе. Нас ждет очень тяжелый матч. Люди, которые придут на стадион, будут наблюдать за очень, очень хорошей командой. Парни должны выйти на поле и насладиться предстоящим матчем. Посмотрим, что нам удасться сделать" - приводит слова Пьюлиса DailyMail.

Матч между "Вест Бромвичем" и "Манчестер Сити" состоится завтра в 17:00.

Читайте также: Неудержимые из Манчестера: на что способен "Сити" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru