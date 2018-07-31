"Пюник" под руководством российского тренера установил рекорд для армянских клубов в еврокубках

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"Пюник" под руководством российского тренера установил рекорд для армянских клубов в еврокубках

Ереванский "Пюник" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, по сумме двух встреч обыграв казахстанский "Тобол".

Стоит отметить, что армянский клуб впервые добрался до третьей стадии отбора в еврокубках. Наставником "Пюника" является российский специалист Андрей Талалаев

"Пюник" (Армения) - "Тобол" (Казахстан) - 1:0 (0:0) - первый матч - 1:2

Гол: Конате, 82 - 1:0

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