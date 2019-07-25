"Пюник" Тарханова обыграл "Яблонец" в квалификации Лиги Европы

В первом матче второго квалификационного раунда "Пюник" на своём поле победил "Яблонец" со счётом 2:1.

В составе армянской команды дублем отличился Артур Миранян, за чехов забил Мартин Долежал.

Стоит отметить, что "Пюник" возглавляет россиянин Александр Тарханов.

"Пюник" (Армения) – "Яблонец" (Чехия) - 2:1

Голы: Миранян, 6 - 1:0, Миранян, 30 - 2:0, Долежал, 53 - 2:1.

"Пюник": Драгоевич, Жестоков, Марку, Манучарян, Симонян (Альфред, 66), Варданян, Едигарян, Ефимов, Шевчук, Миранян (Галимов, 81), Станков.

"Яблонец": Гануш, Бржечка, Голик, Югас, Гюбшман, Поважанец, Сикора, Матоушек (Храмоста, 86), Кратохвил (Пилик, 90), Йовович (Акоста, 28), Долежал.

Ответный матч между этими командами состоится 1 августа в Чехии.

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