"Пюник" Тарханова вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

В ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы армянский "Пюник" обыграл македонский "Шкупи" и вышел в следующий круг.

Победу ереванскому клубу принесли голы Едигаряна и Мираняна.

Напомним, "Пюник" возглавляет российский тренер Александр Тарханов.

"Шкупи" (Македония) - "Пюник" (Армения) - 1:2 (0:2) - первый матч - 3:3

Голы: Едигарян, 7 - 0:1, Миранян, 31 - 0:2, Юрина, 82 - 1:2

Во 2-м раунде "Пюник" сыграет с чешским "Яблонцем". Матчи состоятся 25 июля и 1 августа.

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