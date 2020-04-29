Р. Билялетдинов рассказал об уходе Кокорина из "Локомотива"

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Р. Билялетдинов рассказал об уходе Кокорина из "Локомотива"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов рассказал, как в 2008 году из команды ушел нападающий Александр Кокорин.

"Кокорин мог блеснуть на турнире в Мексике. Но он как раз ушел из "Локомотива". Хотя осенью 2007-го его уже к тренировкам дубля подпускали и он даже забил что-то. Мы из Мексики вернулись, мне сказали: "Его больше в команде не будет. В "Динамо" ушел". Я: "Как так?" — "А вот так". Непонятная история", - приводит слова Билялетдинова "Чемпионат".

29-летний Кокорин является воспитанником "Локомотива". За "Динамо" он выступал с 2008 по 2013 годы. Затем перешел в "Анжи" за 19 миллионов евро. Спустя два месяца за ту же сумму вернулся в "Динамо", за которое выступал за января 2016 года, после чего перешел в "Зенит" за два миллиона евро. Осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, избили в Москве трех человек. За это они были осуждены на 1,5 года колонии общего режима. Осенью 2019 года футболисты вышли на свободу, воспользовавшись возможностью условно-досрочного освобождения. Несколько месяцев форвард тренировался в составе "Зенита", а в январе 2020 года перешел в "Сочи" на правах аренды.

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