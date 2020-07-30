"Р-Спорт": "Зенит" не ищет замену Семаку

"Зенит" не планирует искать замену главному тренеру Сергею Семаку, утверждает "Р-Спорт".

Ранее спортдиректор клуба Рибалта опроверг слухи о конфликте со специалистом.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что информация о том, что петербуржцы ищут замену Семаку - не соответствует действительности.

Сегодня, 30 июля, СМИ появилась информация о том, что у 44-летнего специалиста возникли проблемы во взаимоотношениях с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

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