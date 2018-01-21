Рабелло опроверг свой контакт со "Спартаком"

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Рабелло опроверг свой контакт со "Спартаком"Защитник бразильского "Ботафого" Игор Рабелло опроверг свой контакт с московским "Спартаком", информирует Esporte Interativo.

По сведениям источника, 22-летний бек заявил, что он не получал никаких предложений от "красно-белых". При этом он подчеркнул, что в настоящее время он сосредоточен на выступлениях за "победоносных".

Напомним, Каррера провел переговоры с Максимовичем. | soccernews.ru

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