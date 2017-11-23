Рабинер: "Показывают ничего не решающий матч "Зенит" - "Вардар". Кое-где попутали страну со своей компанией"

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Рабинер: "Показывают ничего не решающий матч "Зенит" - "Вардар". Кое-где попутали страну со своей компанией"

Журналист Игорь Рабинер подверг критике телеканал "Матч ТВ" за трансляцию матча Лиги Европы "Зенит" - "Вардар" вместо поединка "Локомотив" - "Копенгаген".

"В матче "Зенит" - "Вардар" вообще ничего не решается. В матче "Локомотив" - "Копенгаген" решается многое. Но в прямом эфире по "Матч ТВ" стоит "Зенит". По-моему, кое-где попутали страну со своей компанией", - написал Рабинер в своем твиттере.

Напомним, что "Зенит" уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы, а "Локомотив" продолжает бороться за выход из группы.

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комментарии
Андрей

Ты козел,задолбали со своими московскими командами

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