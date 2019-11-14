Рабинер прояснил ситуацию касательно новой формы сборной России

Журналист Игорь Рабинер поделился информацией касательно новой формы сборной России.

Ранее появилась информация, что футболисты сборной отказались играть с Бельгией в новой форме.

"Никто не выражал недовольства новой формой и тем более не отказывался в ней играть. Решение играть в старом комплекте принял РФС и просто довел до футболистов.

Я разговаривал с одним игроком, который должен быть в курсе ситуации в команде и он мне сказал: "Я не в курсе. Я даже ее не видел".

Все это показывает, что это актуально только для СМИ и фанатов. Футболисты продолжают работать и готовиться к Бельгии", - заявил Рабинер.

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