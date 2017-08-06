Рабинер: "С золотом, похоже, все ясно"

Известный журналист Игорь Рабинер считает, что "Зенит" станет чемпионом России.

"Трансферы, класс и работа Манчини, уже раскрывшего Кокорина с Кузяевым, мощь состава, голод после двух 3 мест - с золотом, похоже, все ясно", - написал Рабинер в своем твиттере.

Напомним, что "Зенит" в 4-м туре Премьер-лиги разгромил "Спартак" со счетом 5:1 и вышел на первое место.

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