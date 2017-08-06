Рабинер: "С золотом, похоже, все ясно"

Теги зенит санкт-петербург

Рабинер: "С золотом, похоже, все ясно"

Известный журналист Игорь Рабинер считает, что "Зенит" станет чемпионом России.

"Трансферы, класс и работа Манчини, уже раскрывшего Кокорина с Кузяевым, мощь состава, голод после двух 3 мест - с золотом, похоже, все ясно", - написал Рабинер в своем твиттере.

Напомним, что "Зенит" в 4-м туре Премьер-лиги разгромил "Спартак" со счетом 5:1 и вышел на первое место.

Не пропустите: "Зенит" - "Спартак" - 5:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов