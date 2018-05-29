Рабьо близок к уходу из ПСЖ

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Рабьо близок к уходу из ПСЖ

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает CalcioNapoli24, неаполитанцы предложили за игрока 29 миллионов евро, еще 3 миллиона ПСЖ может получить в качестве бонусов. Отмечается, что парижане готовы отпустить Рабьо, чтобы выручить с его ухода хоть какие-то деньги.

Напомним, что соглашение Рабьо с ПСЖ действует до лета 2019 года.

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