Рабьо: "Динамо" Киев - молодая команда, которая много бегает. Было трудно"

Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа с "Динамо" Киев (2:0).

"Отлично сыграли против молодой команды, которая много бегает. Трудно было найти свободные зоны, но после забитого мяча все стало проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше, чем с предыдущими матчами.

В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне", - цитирует Рабьо официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре ЛЧ "Ювентус" сыграет с "Барселоной" в Турине.

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