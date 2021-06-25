Рабьо доиграет Евро-2020, несмотря на травму голеностопа

Фото: инстаграм Рабьо

Хавбек сборной Франции Адриан Рабьо играет с травмой голеностопа.

По сведениям L’Equipe, игрок начал испытывать дискомфорт еще в конце сезона Серии А. Однако Рабьо сможет доиграть Евро-2020.

В завершившемся групповом этапе Евро-2020 Рабьо принял участие во всех трех играх.

В 1/8 финала турнира Франция сыграет против Швейцарии.

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