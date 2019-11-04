Рабьо готов уйти из "Ювентуса" спустя четыре месяца после перехода

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо рассматривает вариант с уходом из клуба.

Как сообщает Get French Football News, мать и агент француза уже готова искать новую команду для своего сына.

Напомним, что 24-летний футболист только летом присоединился к "старой синьоре", подписав четырёхлетний контракт.

Впрочем, стать игроком основного состава в "Ювентусе" Рабьо не удалось - 7 неполных матчей с начала сезона.

Не пропустите: Конте назвал сходство между "Интером" и "Ювентусом". | http://soccernews.ru