Рабьо готов уйти из "Ювентуса" спустя четыре месяца после перехода

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Рабьо готов уйти из "Ювентуса" спустя четыре месяца после перехода

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо рассматривает вариант с уходом из клуба.

Как сообщает Get French Football News, мать и агент француза уже готова искать новую команду для своего сына.

Напомним, что 24-летний футболист только летом присоединился к "старой синьоре", подписав четырёхлетний контракт.

Впрочем, стать игроком основного состава в "Ювентусе" Рабьо не удалось - 7 неполных матчей с начала сезона.

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