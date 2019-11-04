Рабьо готов уйти из "Ювентуса" спустя четыре месяца после перехода
Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо рассматривает вариант с уходом из клуба.
Как сообщает Get French Football News, мать и агент француза уже готова искать новую команду для своего сына.
Напомним, что 24-летний футболист только летом присоединился к "старой синьоре", подписав четырёхлетний контракт.
Впрочем, стать игроком основного состава в "Ювентусе" Рабьо не удалось - 7 неполных матчей с начала сезона.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
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|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Брешия
|10
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5