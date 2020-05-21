Рабьо и Алексис Санчес попали в символическую сборную провальных трансферов Серии А за два года по версии La Gazzetta dello Sport

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Рабьо и Алексис Санчес попали в символическую сборную провальных трансферов Серии А за два года по версии La Gazzetta dello Sport

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило сборную самых провальных трансферов Серии А за последние два года.

Вратарь: Алекс Мерет ("Наполи");

Защитники: Леонардо Спинаццола ("Рома"), Диего Годин ("Интер"), Денис Вавро ("Лацио"), Антонио Баррека ("Дженоа");

Полузащитники: Лукас Пакета ("Милан"), Адриан Рабьо ("Ювентус"), Хавьер Пасторе ("Рома");

Нападающие: Симоне Верди ("Торино"), Алексис Санчес ("Интер"), Ирвинг Лосано ("Наполи").

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snezhana.frygina

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snezhana.frygina

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3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
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