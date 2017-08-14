Рабьо: "Играть с Неймаром - одно удовольствие"

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо рад тому, что в его команду перешел бразилец Неймар.

Об этом француз заявил после победы над "Генгамом" в матче 2-го тура чемпионата Франции (3:0). В дебютной игре Неймар забил гол и отдал результативную передачу.

"Неймар был очень хорош, он раздавал передачи, играть с ним на поле одно удовольствие. Тренер хотел, чтобы игра была сбалансированной в атаке, применяя индивидуальные инструкции, и это сработало", - сказал он. | http://soccernews.ru