Рабьо изменил решение по своему будущему

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо передумал покидать клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, француз в ближайшее время должен подписать новое соглашение с клубом. Летом футболиста пыталась подписать каталонская "Барселона".

Отметим, что ранее Рабьо трижды отклонял предложения ПСЖ о продлении контракта.

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