Рабьо может остаться в ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо может остаться в своём нынешнем клубе, сообщает Get French Football News.

По информации источника, 23-летний француз рассматривает вариант, согласно которому он до конца отработает контракт с парижанами, истекающий в 2019 году, после чего перейдёт в другую команду на правах свободного агента.

При этом продление соглашения с ПСЖ Рабьо категорически отвергает. В услугах хавбека заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

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