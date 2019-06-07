Рабьо может остаться в ПСЖ

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Рабьо может остаться в ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может подписать новый контракт с клубом, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, футболиста не устроили предложенные контракты от других клубов, несмотря на то, что летом он станет свободным агентом. Таким образом, хавбек, возможно, согласиться остаться в ПСЖ. Ожидается, что новый спортивный директор парижан Леонардо сумеет договориться с игроком.

24-летний Рабьо является воспитанником ПСЖ. Всего за парижский клуб он провел 227 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 17 результативных передач.

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