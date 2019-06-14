Рабьо может остаться в ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо может продлить контракт с клубом, сообщает ESPN.
По сведениям издания, семья футболиста проинформировала руководство парижан о готовности возобновить переговоры.
Рабьо до последнего времени хотел сменить команду, однако новость о скором увольнении спортивного директора Антеру Энрике заставила его передумать.
Будущий спортдир ПСЖ Леонардо находится в хороших отношениях с хавбеком и его матерью, которая по совместительству является агентом игрока.
Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает 30 июня этого года.
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