Рабьо может остаться в ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо может продлить контракт с клубом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, семья футболиста проинформировала руководство парижан о готовности возобновить переговоры.

Рабьо до последнего времени хотел сменить команду, однако новость о скором увольнении спортивного директора Антеру Энрике заставила его передумать.

Будущий спортдир ПСЖ Леонардо находится в хороших отношениях с хавбеком и его матерью, которая по совместительству является агентом игрока.

Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает 30 июня этого года.

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