Рабьо может перейти в "Ювентус"

Теги ювентуспсжадриан рабьотрансферы

Рабьо может перейти в "Ювентус"
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо провел переговоры с "Ювентусом", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, футболист встретился с представителями туринского клуба и обсудил возможность перехода в "Ювентус". Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Летом Рабьо станет свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно.

Напомним, что несколько месяцев назад Рабьо мог перейти в "Барселону", но каталонский клуб отказался удовлетворить требования игрока, который хотел получить зарплату 10 миллионов евро в год, а также 15 миллионов в качестве подписного бонуса.

Стоит отметить, что 24-летний Рабьо не выходил на поле полгода, так как отказался подписывать контракт с ПСЖ.

Не пропустите: Агент: "Игуаин хочет завершить карьеру в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост

Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов