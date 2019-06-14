Рабьо может перейти в "Ювентус"



Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо провел переговоры с "Ювентусом", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, футболист встретился с представителями туринского клуба и обсудил возможность перехода в "Ювентус". Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Летом Рабьо станет свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно.

Напомним, что несколько месяцев назад Рабьо мог перейти в "Барселону", но каталонский клуб отказался удовлетворить требования игрока, который хотел получить зарплату 10 миллионов евро в год, а также 15 миллионов в качестве подписного бонуса.

Стоит отметить, что 24-летний Рабьо не выходил на поле полгода, так как отказался подписывать контракт с ПСЖ.

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