Рабьо может подать в суд на ПСЖ

Полузащитник Адриен Рабьо вчера, 20 декабря, во второй раз тренировался с резервной командой ПСЖ.

Игрок заявил, что не будет продлевать контракт с французской командой, из-за чего был переведен во вторую команду.

Из-за этой ситуации, Рабьо может подать на ПСЖ в суд, так как клуб не дает ему возможности нормальн оработать. поскольку клуб не позволяет ему выполнять свою работу.

Ранее сообщалось, что француз может перейти в "Барселону" или "Баварию".

Хавбек играет в составе ПСЖ с 2012 года.

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