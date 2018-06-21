Рабьо может стать игроком "Ювентуса"

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Рабьо может стать игроком "Ювентуса"Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может стать игроком "Ювентуса".

Туринцы уже встретились в Милане со спортивным директором парижан Антеру Энрике.

По данным источника, вероятность трансфера 23-летнего хавбека очень высока.

Ранее Рабьо отказался от включения в резервный состав сборной Франции на ЧМ-2018.

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