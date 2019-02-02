Рабьо может вернуться в основу ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо может вернуться в основу своей команды, сообщает RMC Sport.
По информации источника, на этом настаивает главный тренер парижан Томас Тухель, который считает, что команде и так не хватает центральных хавбеков, поэтому мариновать 23-летнего футболиста в резерве - это слишком большая роскошь.
Напомним, что Рабьо был отправлен в дубль из-за отказа продлевать контракт с ПСЖ. Его соглашение с клубом истекает летом 2019 года.
Игрок намерен дождаться завершения договора и перейти в другую команду на правах свободного агента. Среди претендентов на него числятся "Барселона", "Реал", "Бавария", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ливерпуль".
Не пропустите: Тухель определился с голкипером на матч против "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
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|Сент-Этьен
|22
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|Страсбур
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|21
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|9
|Реймс
|22
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|21
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|Тулуза
|22
|26
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|Нант
|22
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|15
|Анжер
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|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
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|22
|18
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|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14