Рабьо может вернуться в основу ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо может вернуться в основу своей команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, на этом настаивает главный тренер парижан Томас Тухель, который считает, что команде и так не хватает центральных хавбеков, поэтому мариновать 23-летнего футболиста в резерве - это слишком большая роскошь.

Напомним, что Рабьо был отправлен в дубль из-за отказа продлевать контракт с ПСЖ. Его соглашение с клубом истекает летом 2019 года.

Игрок намерен дождаться завершения договора и перейти в другую команду на правах свободного агента. Среди претендентов на него числятся "Барселона", "Реал", "Бавария", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ливерпуль".

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