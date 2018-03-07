Рабьо: "Мы отдали все силы, но остались ни с чем"

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо подвел итоги матча с "Реалом" (1:2).

"Ключевое значение имел итог выездной игры. Мы контролировали первый тайм, но затем они забили гол и значительно усложнили нам задачу. Добиться нужного результата было уже невозможно.

Мы отдали все силы, но остались ни с чем. Нужно проанализировать поражение и двигаться дальше с великими футболистами, которые у нас есть. Сегодня не вышло, но когда-нибудь мы победим. Фанаты поддерживали нас, хочу перед ними извиниться. Мы пытались, но не смогли" - приводит слова Рабьо Mundo Deportivo.

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