Рабьо: "На мое решение перейти в "Ювентус" повлиял Буффон"

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Рабьо: "На мое решение перейти в "Ювентус" повлиял Буффон"

Новичок "Ювентуса" Адриен Рабьо, который вчера, 1 июля, перешел из ПСЖ в туринский клуб, заявил, что на него повлиял экс-голкипер клуба Джанлуиджи Буффон.

В минувшем сезоне футболисты вместе выступали в парижском клубе.

"Я часто говорил с Буффорном, он рассказывал о "Ювентусе", давал советы. Это лучший человек, с которым можно было поговорить об этом клубе. Его мнение для меня многое значит", - сказал Рабьо.

Буффон играл в составе "Ювентуса" с 2001 по 2018 год, после чего провел сезон в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что 41-летний голкипер, вероятно, вернется в туринский клуб.

Адриен Рабьо - воспитанник ПСЖ. Он покинул клуб в конце минувшего сезона на правах свободного агента.

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