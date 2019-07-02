Рабьо: "На мое решение перейти в "Ювентус" повлиял Буффон"
Новичок "Ювентуса" Адриен Рабьо, который вчера, 1 июля, перешел из ПСЖ в туринский клуб, заявил, что на него повлиял экс-голкипер клуба Джанлуиджи Буффон.
В минувшем сезоне футболисты вместе выступали в парижском клубе.
"Я часто говорил с Буффорном, он рассказывал о "Ювентусе", давал советы. Это лучший человек, с которым можно было поговорить об этом клубе. Его мнение для меня многое значит", - сказал Рабьо.
Буффон играл в составе "Ювентуса" с 2001 по 2018 год, после чего провел сезон в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что 41-летний голкипер, вероятно, вернется в туринский клуб.
Адриен Рабьо - воспитанник ПСЖ. Он покинул клуб в конце минувшего сезона на правах свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17