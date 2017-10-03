Рабьо: "Надеюсь попробовать себя в другой команде"

Полузащитник французского ПСЖ Адриан Рабьо надеется в будущем попробовать свои силы в другом клубе.

" В ПСЖ сегодня созданы идеальные условия для дальнейшего прогресса. Позиция в центре поля лучше всего подходит мне, потому что она позволяет мне демонстрировать мои качества в наилучшем виде. Впереди еще есть время, чтобы обсудить продление моего контракта, но я также надеюсь, что в будущем смогу пережить опыт с другой командой. Однако пока что я нахожусь в Париже ", - цитирует 22-летнего хавбека football.fr.

Напомним, ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с "Арсеналом". | soccernews.ru