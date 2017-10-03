Рабьо: "Надеюсь попробовать себя в другой команде"

Теги адриан рабьопсж

Рабьо: "Надеюсь попробовать себя в другой команде"Полузащитник французского ПСЖ Адриан Рабьо надеется в будущем попробовать свои силы в другом клубе.

"В ПСЖ сегодня созданы идеальные условия для дальнейшего прогресса. Позиция в центре поля лучше всего подходит мне, потому что она позволяет мне демонстрировать мои качества в наилучшем виде. Впереди еще есть время, чтобы обсудить продление моего контракта, но я также надеюсь, что в будущем смогу пережить опыт с другой командой. Однако пока что я нахожусь в Париже", - цитирует 22-летнего хавбека football.fr.

Напомним, ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с "Арсеналом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 8 22
2 Монако 8 19
3 Марсель 8 16
4 Нант 8 16
5 ФК Кан 8 15
6 Бордо 8 15
7 Сент-Этьен 8 14
8 Лион 8 13
9 Труа 8 11
10 Ницца 8 10
11 Генгам 8 10
12 Анжер 8 9
13 Монпелье 8 9
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 8 5
20 Метц 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов