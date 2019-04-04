Рабьо не перейдет в "Реал"

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Рабьо не перейдет в "Реал"

Мадридский "Реал" не собирается подписывать полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб не заинтересован в услугах футболиста, несмотря на то, что Canal+ ранее утверждал о наличии договоренности между "Реалом" и игроком.

Напомним, что контракт 24-летнего хавбека с ПСЖ истекает летом. Таким образом, француз сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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