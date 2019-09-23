Рабьо недоволен отсутствием игровой практики в "Ювентусе"

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Рабьо недоволен отсутствием игровой практики в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо недоволен отсутствием игровой практики в туринском клубе. Об этом сообщает Soccer Link.

Напомним, 24-летний футболист перешел в "старую сеньору" из ПСЖ этим летом на правах свободного агента. В Серии А прошло уже четыре тура, однако француз провел на поле лишь 27 минут.

Вместо Рабьо главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри ставит Блеза Матюиди. После матча с "Вероной" тренер высказался по поводу этого вопроса:

"Что должен думать Рабьо? Что Матюиди сильнее".

"Ювентус" с 10 баллами занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии. Завтра, 24 сентября, состоится матч 5-го тура Серии А "Брешиа" - "Ювентус".

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