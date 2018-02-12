Рабьо оценил шансы ПСЖ и "Реала" в очном противостоянии
Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо высказался в преддверии старта противостояния с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Реал" захочет спасти сезон и будет сверхмотивирован. У него, в отличие от нас, огромный опыт в Лиге Чемпионов. На мой взгляд, шансы - 50 на 50" - цитирует Рабьо Marca.
Напомним, что матч "Реал" - ПСЖ состоится в среду, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени.
Не пропустите: Во Франции ставят на то, что "Реал" обыграет ПСЖ в ближайшую среду. | http://soccernews.ru
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