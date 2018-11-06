Рабьо определился с новым местом продолжения карьеры

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо летом планирует сменить клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, местом продолжения карьеры француз выбрал "Ливерпуль", так как хочет поработать с Юргеном Клоппом. На игрока также претендуют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Милан".

Соглашение Рабьо с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому он достанется "Ливерпулю" совершенно бесплатно.

В этом сезоне Рабьо провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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