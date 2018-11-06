Рабьо определился с новым местом продолжения карьеры

Теги псжадриан рабьоливерпуль

Рабьо определился с новым местом продолжения карьеры

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо летом планирует сменить клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, местом продолжения карьеры француз выбрал "Ливерпуль", так как хочет поработать с Юргеном Клоппом. На игрока также претендуют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Милан".

Соглашение Рабьо с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому он достанется "Ливерпулю" совершенно бесплатно.

В этом сезоне Рабьо провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Читайте также: В Египте появилась статуя Мохамеда Салаха. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 36
2 Монпелье 12 25
3 Лилль 12 25
4 Лион 12 21
5 Сент-Этьен 12 20
6 Марсель 12 19
7 Страсбур 12 17
8 Реймс 12 17
9 Ницца 12 17
10 Нант 12 15
11 Бордо 12 15
12 Ренн 12 15
13 Ним 12 14
14 Тулуза 12 14
15 Анжер 12 12
16 ФК Кан 12 11
17 Дижон 12 11
18 Амьен 12 10
19 Монако 12 7
20 Генгам 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов