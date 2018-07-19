Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо определился со своим следующим клубом, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 23-летний хавбек парижан отклонил предложение своего клуба о продлении действующего контракта и намерен перейти в стан каталонской "Барселоны", которая заинтересована в его подписании.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru