Рабьо отказал ПСЖ в новом контракте

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Рабьо отказал ПСЖ в новом контракте

Полузащитник ПСЖ  Адриен Рабьо в очередной раз отказался от нового контракта ПСЖ. Действующее соглашение французского полузащитника заканчивается летом 2019 года.

Как пишет Calciomercato, ПСЖ предложил Рабьо зарплату в 8 миллионов евро за сезон, но тот отказался и объяснил, что хочет поиграть в другом чемпионате.

По информации издания, "Ювентус" и "Милан" следят за ситуацией и готовы начать переговоры с футболистом уже в январе.

Ранее: Рабьо принял окончательное решение по своему будущему | soccernews.ru

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