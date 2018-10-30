Рабьо отказал ПСЖ в новом контракте

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо в очередной раз отказался от нового контракта ПСЖ. Действующее соглашение французского полузащитника заканчивается летом 2019 года.



Как пишет Calciomercato, ПСЖ предложил Рабьо зарплату в 8 миллионов евро за сезон, но тот отказался и объяснил, что хочет поиграть в другом чемпионате.



По информации издания, "Ювентус" и "Милан" следят за ситуацией и готовы начать переговоры с футболистом уже в январе.

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