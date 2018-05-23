Рабьо отказался приезжать в сборную Франции

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо отказался приезжать в расположение сборной Франции, сообщает BBC.

По сведениям издания, 23-летнему футболисту не понравилось, что главный тренер "трёхцветных" Дидье Дешам включил его только в резервный состав команды на ЧМ-2018.

Рабьо сообщил наставнику сборной, что не будет выполнять тренировочную программу, предназначенную для резервистов, и решил остаться в клубе.

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