Рабьо отказывается возвращаться в "Ювентус" из-за сокращения зарплаты

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Рабьо отказывается возвращаться в "Ювентус" из-за сокращения зарплаты

СМИ узнали причину отказа полузащитника "Ювентуса" Адриана Рабьо возвращаться в расположение туринского клуба.

По информации L’Equipe, таким образом скандальный француз протестует против сокращения зарплаты на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Руководство "старой синьоры" шокировано поведением 25-летнего хавбека, который по контракту зарабатывает около 8 миллионов евро в год.

Прошлым летом Рабьо перешёл в "Ювентус" из ПСЖ на правах свободного агента. В дебютном сезоне игрок провёл 24 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 25,5 миллионов евро.

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