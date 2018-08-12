Рабьо отклонил очередное предложение ПСЖ о продлении контракта

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Рабьо отклонил очередное предложение ПСЖ о продлении контрактаПолузащитник ПСЖ Адриан Рабьо отклонил очередное выгодное предложение своего клуба о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям L'Equipe, парижане сделали очередную попытку пролонгировать сотрудничество с 23-летним хавбеком. Однако тот снова отказался подписывать новое соглашение, дав понять клубу, что его решение связано не исключительно с финансовым вопросом.

Напомним, Боатенг все-таки перейдет в ПСЖ. | soccernews.ru

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