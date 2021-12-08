Рабьо ответил на критику фанатов "Ювентуса"

Теги ювентусадриан рабьо

Рабьо ответил на критику фанатов "Ювентуса"

Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо поделился мнением о критике в свой адрес со стороны фанатов туринского клуба.

"Что-то у меня получается хорошо, что-то - нет. Впрочем, в Италии я прибавил тактически. В Серии А все не так, как в Лиге 1. Но я профессионал и разбираюсь в футболе. Я готов отдать все ради команды. Я думаю, что фанаты "Ювентуса" еще не видели настоящего Рабьо. Я все еще молодой игрок и могу прогрессировать. Я работаю над тем, чтобы порадовать фанатов", - цитирует Рабьо Football Italia.

В нынешнем сезоне 26-летний Рабьо провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" озвучил "Ньюкаслу" цену на Рабьо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Мои любимые". Роналду опубликовал фото с детьми и Джорджиной

"Мои любимые". Роналду опубликовал фото с детьми и Джорджиной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов