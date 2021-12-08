Рабьо ответил на критику фанатов "Ювентуса"
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо поделился мнением о критике в свой адрес со стороны фанатов туринского клуба.
"Что-то у меня получается хорошо, что-то - нет. Впрочем, в Италии я прибавил тактически. В Серии А все не так, как в Лиге 1. Но я профессионал и разбираюсь в футболе. Я готов отдать все ради команды. Я думаю, что фанаты "Ювентуса" еще не видели настоящего Рабьо. Я все еще молодой игрок и могу прогрессировать. Я работаю над тем, чтобы порадовать фанатов", - цитирует Рабьо Football Italia.
В нынешнем сезоне 26-летний Рабьо провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Ювентус" озвучил "Ньюкаслу" цену на Рабьо. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Названа предварительная причина смерти Игоря Гамулы
-
Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг"
-
"Мои любимые". Роналду опубликовал фото с детьми и Джорджиной
-
Уткин высказался об уходе из жизни тренера Гамулы
-
Зинченко отреагировал на поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг"
-
Умер известный тренер Игорь Гамула
-
Ибрагимович в 16-й раз подряд не сумел выиграть Лигу чемпионов
-
Виктор Мозес согласился вернуться в сборную Нигерии
-
"Вест Хэм" хочет арендовать защитника "Манчестер Сити"
-
"Динамо" Киев продлило контракт с африканским талантом
-
Рабьо ответил на критику фанатов "Ювентуса"
-
В "Динамо" рассказали о состоянии травмированного Шиманьски перед матчем с "Зенитом"
-
"Лестер" намерен переманить хавбека "Ювентуса"
-
"Уфа" может прекратить существование
-
"Ливерпуль" установил "английский" рекорд Лиги чемпионов
-
"Аякс" повторил рекорд "Спартака" в Лиге чемпионов
-
Главные новости дня: 7 декабря
-
Салах установил рекорд "Ливерпуля" в Лиге чемпионов
-
Феерии ПСЖ и "Боруссии", победы "Ливерпуля" и "Реала": все результаты Лиги чемпионов от 7 декабря
-
Определились 12 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17