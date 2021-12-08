Рабьо ответил на критику фанатов "Ювентуса"

Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо поделился мнением о критике в свой адрес со стороны фанатов туринского клуба.

"Что-то у меня получается хорошо, что-то - нет. Впрочем, в Италии я прибавил тактически. В Серии А все не так, как в Лиге 1. Но я профессионал и разбираюсь в футболе. Я готов отдать все ради команды. Я думаю, что фанаты "Ювентуса" еще не видели настоящего Рабьо. Я все еще молодой игрок и могу прогрессировать. Я работаю над тем, чтобы порадовать фанатов", - цитирует Рабьо Football Italia.

В нынешнем сезоне 26-летний Рабьо провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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