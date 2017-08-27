Рабьо: "Переход Мбаппе в ПСЖ пойдет на пользу и ему, и клубу"



Полузащитник ПСЖ Адриен Рабио заявил, что он хотел бы видеть в своей команде нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

"У меня нет никакой информации о переходе Мбаппе, но думаю, что трансфер в ПСЖ пошел бы на пользу и ему, и клубу. Для ПСЖ это был очень имиджевый трансфер. Килиан это молодой и талантливый футболист, который родился в пригороде Парижа. Это символично", - цитирует Рабио Téléfoot.

Ранее сообщалось, что "Монако" согласился продать 18-летнего Мбаппе в ПСЖ, но этому трансферу может помешать УЕФА.

Не пропустите: УЕФА заблокировал трансфер Мбаппе в ПСЖ. | http://soccernews.ru