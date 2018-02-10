Рабьо поделился мнением о Неймаре

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо поделился мнением о новичках команды Неймаре и Килиане Мбаппе.

"Неймар себя звездой не считает. В раздевалке он очень открытый парень. Он мог бы быть более заносчивым, но этого вообще нет. Такому человеку в любом случае необходимы привилегии. Как и Мбаппе. Но меня это не волнует, я не обращаю на это внимание. И никому из них не завидую" - приводит слова Рабьо Goal.com.

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