Рабьо поделился мнением о Неймаре
Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо поделился мнением о новичках команды Неймаре и Килиане Мбаппе.
"Неймар себя звездой не считает. В раздевалке он очень открытый парень. Он мог бы быть более заносчивым, но этого вообще нет. Такому человеку в любом случае необходимы привилегии. Как и Мбаппе. Но меня это не волнует, я не обращаю на это внимание. И никому из них не завидую" - приводит слова Рабьо Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|65
|2
|Монако
|25
|53
|3
|Марсель
|25
|52
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Монпелье
|25
|37
|6
|Нант
|24
|37
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ницца
|25
|34
|9
|Генгам
|25
|33
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|25
|31
|12
|Дижон
|24
|31
|13
|Сент-Этьен
|25
|30
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|25
|26
|16
|Амьен
|25
|25
|17
|Анжер
|25
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|25
|18